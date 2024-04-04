شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض المغربى يحيى عطية الله بديلا لــ معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يواصل بحثه عن بديل التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، ويضع اهتمامه على التعاقد مع أحد لاعبى المنتخب المغربى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أصبح استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.

وقال موقع le360 سبورت المغربى إن الأهلى يرغب في التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي بداية من الموسم الجديد باعتبار أن لجنة التخطيط في النادي تعرف اللاعب جيدا، خاصة أنه سبق أن أبدى الأهلى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.

وشدد الموقع أن عطية الله لا يمانع الرحيل عن الدوري الروسي الصيف المقبل، خاصة أن فريقه مهدد بالهبوط باحتلاله المركز الأخير في الدوري.

وأكد الموقع أن مسئولي الأهلي من المتوقع أن يفتحوا خطوط اتصال مع عطية الله خلال الأيام القادمة.

وتلقى علي معلول أكثر من عرض خليجي الفترة الماضية، أبرزها التعاون السعودي، الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر، ومنحه راتباً أعلى مما يحصل عليه فى الأهلي، حيث أرجأ اللاعب البت فى تلك العروض لحين معرفة الموقف النهائي من مسئولي الأهلي في تجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها فى صفوف القلعة الحمراء، لاسيما مع ارتفاع قيمة عقد اللاعب بعد ارتفاع سعر الدولار.

ولم يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد علي معلول حتى الآن رغم قرب انتهاء عقد اللاعب وأحقيته في التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، حيث سيتم فتح الملف بعد مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم التفاوض على تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد قابل للزيادة، مع إمكانية مفاتحته فى مسألة تخفيض عقده بسبب ارتفاع قيمة عقده.