الامارات | النسخة الرابعة من «أبوظبي إكستريم» تنطلق في باريس 18 مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي اكستريم (ADXC 4) عن إقامة النخة الرابعة في فرنسا، وتحديداً العاصمة باريس يوم 18 مايو المقبل، في خطوة جديدة للحدث الذي يواصل رحلة الابتكار بالطواف حول العالم، والوصول إلى قارة جديدة، بعدما أقيمت أول نسختين في أبوظبي، والنسخة الثالثة في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

ويأتي هذا الإعلان تجاوباً مع ترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة، هذا النوع من النزالات الحماسية والقوية التي تقدمها «أبوظبي إكستريم»، والتي تجمع بين لعبتي الجوجيتسو والجرابلينج بشكل مبتكر داخل قفص القتال، وقد تميزت منذ انطلاقتها العام الماضي بالمواجهات التي تحولت لتصبح حديث العالم باعتبارها تجربة رياضية متنوعة ومثيرة.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): «تجسد بطولة أبوظبي إكستريم رؤية إماراتية لنشر ألعاب الفنون القتالية على مستوى العالم بطريقة فريدة من نوعها وغير مسبوقة، وبعد الانطلاقة الضخمة في أبوظبي التي جسدت موقعها كوجهة رائدة عالمياً في هذا النوع من الفنون القتالية المبتكرة، فإننا نسعى بدورنا أيضاَ للوصول إلى مختلف المواقع الرئيسية في العالم لتكون الجهود متكاملة على كافة الأصعدة عبر جذب وضم أفضل المواهب في هذه الرياضات، وتقديم منتج جديد كلياً في عالم الفنون القتالية داخل القفص يصل للعالم بأكمله».

وأضاف: «يأتي اختيار باريس وجهة لنا في النسخة الرابعة بالنظر لأهمية هذه المدينة على الصعيد الرياضي في هذا العام، وهي التي تستعد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، إلى جانب كون القارة الأوروبية عموماً تزخر بالمواهب العالمية للفنون القتالية في رياضة الجوجيتسو والجرابيلنج، ونتطلع أن نقدم للعالم مرة أخرى القدرات الإماراتية في تنظيم الاحداث العالمية، استناداً إلى خبرة أبوظبي الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الأضخم من نوعها».