تقارير: فينيسيوس قد يرحل عن ريال مدريد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، وجود احتمالية لرحيل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب النادي الملكي من التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي.

وذكر صحيفة "EL Debate": "إن النجم البرازيلي، قد يرحل عن صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة بمقابل مادي 200 مليون يورو".

وأضافت: "إن هذه الخطوة تأتي في ظل اقتراب الفريق الميرينجي من التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، خاصة بعد إعلان رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي".

وتابعت: "هناك العديد من الأندية التي لديها الرغبة والاستعداد للتعاقد مع اللاعب حال رحيله عن ريال مدريد، مثل ثنائي الدوري الإنجليزي ليفربول وتشلسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي".

وواصلت: "ريال مدريد لديه الرغبة في تمديد عقد اللاعب وتعديل راتبه، خاصة وأن مبابي سيصبح هو اللاعب الأعلى أجراً في الفريق".

واختتمت الصحيفة: "أن عقد اللاعب صاحب ال 23 عاماً ينتهى بنهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لموسمين أخريين، أي استمرار اللاعب مع الفريق حتى 2029".

وانضم فينيسيوس إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في عام 2018، قادماً من فريق فلامنجو البرازيلي مقابل مبلغ مالي قدره 45 مليون يورو.

وشارك فينيسيوس رفقة ريال مدريد في 253 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 77 هدفاً وتقديم 72 تمريرة حاسمة.