شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب كولر بتحديد مصير هذا اللاعب من تدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني البت في مصير بعض اللاعبين المُعارين لتحديد موقفهم سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو بإستمرار إعارتهم أو بيعهم نهائياً ، ومن هؤلاء اللاعبين ، محمد مغربي مدافع الفريق المُعار لنادي سموحة منذ الموسم الماضي.

كولر لم يُرحب بعودة مغربي للأهلي في الموسم المقبل، حيث يرى المدرب السويسري أن هناك اختيارات أفضل منه لتدعيم الدفاع وهو ما يُقلّص فرص مغربي في العودة للقلعة الحمراء.

وطلب مارسيل كولر تدعيم خط دفاع الفريق بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وارتبط اسم أكثر من مدافع بالأهلي مؤخراً أبرزهم ، الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة والتونسي علاء غرام مدافع الصفاقسي وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي ومحمد إسماعيل لاعب زد.

من ناحية أخرى ، أكد مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: لقد شاهدنا الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

وأوضح المدير الفني للأهلى، أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة.

وأوضح كولر، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.