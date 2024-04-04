الحكم لصالح النصر السعودي في قضية العيسى

نجح نادي النصر السعودي، في حسم قضية سلطان العيسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ضد نظيره الحزم.

وأصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، قرارًا بتغريم الحزم لصالح النصر، بدفع 631 ألف ريال.

يأتي ذلك نظير توقيع الحزم عقدًا احترافيًا مع سلطان العيسى، لاعب وسط الفريق العاصمي لدرجة الشباب لكرة القدم، العام الماضي.

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وأكدت صحيفة الرياضية، أنه تم إلزام الحزم بتسليم النصر مبلغ 631 ألف ريال، وذلك مقابل تدريب العيسى، بالإضافة إلى دفع مبلغ 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.

فضلًا عن سداد رسوم التقاضي أمام غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، البالغة 31.551 ريال.

جدير بالذكر أن إدارة الفئات السنية في نادي النصر كانت قد أصدرت قرارًا منذ الموسم الماضي، بعدم توقيع عقود احترافية مع لاعبي درجتي الناشئين والشباب إلا في حال انضمامهم إلى صفوف المنتخبات السعودية أو وجود تقارير فنية تؤكد حاجة الفريق الأول إلى خدماتهم مستقبلًا.