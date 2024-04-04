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نجم منتخب الأرجنتين على رادار الأندية السعودية

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منتخب الأرجنتين - منتخب بوليفيا

منتخب الأرجنتين - منتخب بوليفيا

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن سعي عدة أندية سعودية، للتعاقد مع النجم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ole” الأرجنتنية، فإن أندية الشباب والاتحاد، يتابعون وضع دي ماريا في خطتها للتعاقد معه، خاصة بعد صعوبة عودته إلى ناديه السابق روزاريو سنترال، وانتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي نهاية الموسم الحالي.

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وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أن دي ماريا، على رادار من الأندية التي تبحث عن لاعبين مميزين في الجناح الهجومي لتعزيز خطوط هجومها، خاصة في ظل الضغط الهجومي الشديد الذي ظهر هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر (35 عامًا) ينتهي عقده مع بنفيكا نهاية الموسم الحالي، بعد أن انضم إليه في يوليو الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لأندية كبيرة مثل وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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