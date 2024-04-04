بالأرقام.. نجم أرسنال أفضل مدافع في الدوري الإنجليزي

يعيش نجم نادي أرسنال، أفضل أيامه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، منذ بداية الموسم الحالي، بعد قيادته لـ “الجانرز”، لتصدر البريميرليج.

وبرهن المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، نجم أرسنال، على كونه أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والعام، أخر موسمين.

ويشكل المدافع الفرنسي، ثنائية نجاحة مع زميله البرازيلي جابرييل، وهو ما ساهم في منافسة الفريق اللندني على لقب البريميرليج في آخر موسمين.

وحسبما أفاد الحساب الرسمي لقناة “TNT Sports”، إلى تميز الفرنسي ويليام ساليبا، على مستوى المواجهات الثنائية مع المنافسين.

وأشارت القناة إلى أن ساليبا، تعرض لأقل عدد من المراوغات بين كافة المدافعين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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ويبتعد المدافع الفرنسي، بفارق 5 مراوغات، عن أقرب منافسيه، وهو ما يجعله قطعة لا غنى عنها في تشكيلة الجانرز.

وكان آرسنال قد عانى الموسم الماضي من تراجع نتائجه على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، بمجرد إصابة ساليبا في الظهر، خلال مارس 2023.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 68 نقطة.