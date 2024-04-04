شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام العاشرة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الظهر: عمرو سعداوي، باهر المحمدي، عمرو موسى، وكريم العراقي

خط الوسط: معتز زدام ومحمود حماده، غيلاس قناوي، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت مقاعد البدلاء عصام ثروت، حسن علي، اسلام عطية، محمد الشامي، سمير فكري، محمد دبش، يوسف الجوهري ، أحمد عيد، أمادو با

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.