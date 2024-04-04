ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يقدم “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، وفوز ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد في ختام منافسات الجولة 31.

وشهدت الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي قمة مثيرة بين فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل رباعية تشيلسي كل من، كونور غالاغير في الدقيقة 4، وكول بالمر هاتريك في الدقائق 19، و90+10 من ضربتي جزاء، والدقيقة 90+11.

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فيما أحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من، أليخاندرو جارناتشو هدفين في الدقائق 34، و 67، وبرونو ميجيل بورجيس فيرنانديز في الدقيقة 39.

كما استطاع فريق ليفربول اكتساح نظيره شيفيلد يونايتد، في الحولة ذاتها بنتيجة 3-1.

وسجل الأهداف لـ ليفربول داروين نونيز في الدقيقة 17، وأليكسيس ماك أليستر سجل الهدف الثاني في الدقيقة 76، والهدف الثالث والآخير للريدز أحرزه جاكبو في الدقيقة 90.

وجاء هدف فريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 58، عن طريق كونور برادلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 31

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول

1- فريق ليفربول 70 نقطة.

2-فريق آرسنال 68.

3-فريق مانشستر سيتي 67.

4-فريق أستون فيلا 59.

5-فريق توتنهام هوتسبير 57.

6-فريق مانشستر يونايتد49.

7-فريق وست هام يونايتد 45.

8-فريق نيوكاسل يونايتد 44.

9-فريق برايتون 43.

10-تشيلسي 43.

11-فريق وولفرهامبتون 42.

12-فريق بورنموث 41.

13-فريق فولهام 39.

14-فريق كريستال بالاس 30.

15-فريق برينتفورد 28.

16-فريق إيفرتون 26.

17-فريق نوتنجهام فورست 25.

18-فريق لوتون تاون 22 .

19-فريق بيرنلي 19 .

20-فريق شيفيلد يونايتد 15.