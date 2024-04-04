وفاة المعد البدني في الزمالك

توفي محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء ذهابه للمران، اليوم الخميس.

وقررت إدارة نادي الزمالك، إلغاء مران الفريق، وذلك لوفاة محمد مدحت، الذي تم نقله إلى إحدى مستشفيات المهندسين وتوجه اللاعبون والجهاز الفني على الفور للمستشفى.

ونعى نادي الزمالك بإدارة حسين لبيب، وفاة محمد مدحت، ببالغ الحزن والأسى في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ويستعد الأبيض لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري في استاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره مودرن فيوتشر.