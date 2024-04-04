الزمالك يضع اتحاد الكرة في مأزق بسبب مباراة القمة أمام الاهلي

وضعت إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري، في مأزق بسبب مباراة القمة أمام الاهلي، والتي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أحمد سالم، موقف النادي من إقامة مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في الدوري المصري، والتي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكتب سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم ١٥ أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة”.

وتنوي رابطة الأندية، إقامة مباراتي قمة الدوري المصري بين الاهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يحل الاهلي ضيفًا على الزمالك في مباراة القمة الأولى، يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ستكون مواجهة القمة الثانية في بطولة الدوري المصري، يوم 25 يونيو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.