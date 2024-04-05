شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب بسرعة تجهيز أوباما لمباراة القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز، بتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى والمقرر لها يوم الإثنين 15 أبريل الجارى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

ويعود أوباما للتدريبات الجماعية للقلعة البيضاء بعد 10 أيام بسبب إصابة كسر الفك التى تعرض لها، فى مباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، حيث تأكد غياب اللاعب عن مواجهة العودة يوم 7 أبريل الجارى وكذلك مباراة الاتحاد السكندرى يوم 11 أبريل فى الأسبوع الثامن بالدورى.

يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعدما حقق الفارس الابيض فوزاً بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب على ستاد السلام الاحد الماضى ليضع قدماً فى نصف النهائى.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.