الامارات | الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف "فيفا".. والمغرب أفضل العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ منتخب الأرجنتين على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما حلت البرازيل في المركز الخامس، فيما ارتقت كل من الولايات المتحدة وكولومبيا والمكسيك مركزين، وجاء منتخب الإمارات في المركز 67 متقدماً مركزين.

ونشر "فيفا" أحدث تصنيف بعد 174 مباراة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بما فيها تصفيات آسيا لمونديال 2026، والمرحلة النهائية من دوري أمم كونكاكاف، ومباريات ودية لستة اتحادات.

واستمرت الأرجنتين في الصدارة، كما لم تشهد المراكز الـ10 الأولى أي تغيرات، باستثناء ترقي بلجيكا للمركز الثالث على حساب إنجلترا.

وجاءت البرازيل في المركز الخامس، تليها البرتغال سادسة، وتحل هولندا في المركز السابع.

كما ظهرت الولايات المتحدة في المركز الـ11، متقدمة على كولومبيا صاحبة المركز الـ12، كما قفزت المكسيك مركزا لتصل إلى المرتبة الـ14 لتتفوق على أوروغواي الـ15.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الـ10 الأوائل:

الأرجنتين 1.858 نقطة.

فرنسا 1.840 نقطة.

بلجيكا 1.795 نقطة.

إنجلترا 1.794 نقطة.

البرازيل 1.788 نقطة.

البرتغال 1.748 نقطة.

هولندا 1.742 نقطة.

إسبانيا 1.727 نقطة.

إيطاليا 1.724 نقطة.

كرواتيا 1.72 نقطة.

وعن تصنيف المنتخبات العربية:

المغرب 13 عالمياً

قطر 34

مصر 37

تونس 41

الجزائر 43

السعودية 53

العراق 58

الإمارات 67