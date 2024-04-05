عمرو أدهم يوجه رسالة نارية لجماهير الزمالك

وجه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو أدهم، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب فشل إقامة قمة الدوري المصري ضد الأهلي، في السعودية.

وقال أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك، عبر حسابه على منصة “إكس”: “أعلن اليوم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تفاصيل إقامة لقاء الزمالك و الاهلي القادم”.

وأضاف: “الواقع ان ما سوف اسرده لاحقا ليس انتقادا او انتقاصا من قدر احد ولكن هو وصف لأحداث حدثت بالفعل”.

وتابع: “قبل مباراة نادي فيوتشر في الكونفدرالية تبارت القنوات الفضائية و الإعلاميين في استضافة لاعب تم ادانته محليا و دوليا لإثارة تفاصيل قضيه تم التعامل معها و تصورنا انه تم الانتهاء منها بسلام وهدوء مهدت له بداية العلاقات الطيبة بين الناديين”.

اقرأ أيضًا: تركي آل الشيخ يثور ضد الزمالك ويطالب بإزالة صورته

وتابع: “نتيجة حققت لطالما ما نادي به الاعلام الموضوعي وهو الهدوء”.

ونوه: “لكن الاصرار علي اثارة الموضوع مره اخري و نوعية أسئلة الأعلاميين والتلميحات عن طريقة سداد الغرامة و عملة السداد في محاولة ابراز انتصار طرف و انكسار طرف اخر أوضحت نوايا غير طيبه لاستفزاز مشاعر الجماهير في محاولة لاستدعاء حاله جدلية خلقت اجواء من التوتر وصدرت حالة من الضغط علي المجلس دون سبب موضوعي اللهم الا سوء التقدير او الرغبة في تشتيت المجلس قبل مباراة هامه في منافسة قارية”.

وأردف: “أجواء غير صحيه ساهم فيها إنسياق بعض الجماهير لفخ الاثاره و محاولة زعزعة الثقه في المجلس .. أقدر مشاعر الجماهير الا إنه علي الجماهير أن تتذكر”.

وواصل: “فقد اساءات الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها باستسلام المجلس لقبول التحكيم المصري في مباراة نهائي الكأس الا ان اصرار المجلس هو ما ادي الي وجود التحكيم الاجنبي لحفظ حقوق النادي في تحكيم عادل”.

واستطرد: “أساءات الجماهير الظن بالمجلس اعتقادا منها بالتفريط في حق النادي في تأجيل مباراة البلديه الا ان سعي المجلس واصراره علي حق النادي هو ما تحقق في هدوء دون ضجه او افتعال ازمات لادعاء البطولة”.

وأتم: “أخيرًا رجاء الي الجماهير .. ثقوا في مجلس الاداره فالمجلس يمتلك من الذكاء و الكفاءة والوعي و الاهم و هو الحب للكيان و الحرص علي مصلحة النادي ما يطمئن الجماهير بقدرة المجلس علي المحافظه علي حقوق النادي و الارتقاء والوصول بالنادي الي المكانه التي تليق به”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن أنه يتم التنسيق لإقامة لقائي القمة بين الاهلي والزمالك، في بطولة الدوري الممتاز، في السعودية.

وكشف الاهلي أنه يرحب بفكرة إقامة القمة في السعودية، بينما رفض الزمالك ذلك وأكد تمسكه بإقامة اللقاء في مصر.