شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرشح محمد شوقي وسيد معوض لفترة معايشة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى اتحاد الكرة، لتجهيز فترة معايشة لعدد من المدربين المصريين في الخارج في إطار خطته لرفع كفاءة المدربين وصقلهم ومن المقرر أن يبدأ مجلس الجبلاية بالثنائى محمد شوقي وسيد معوض، على أن يتم توفير معايشات لباقى المدربين ومنهم وائل رياض شيتوس ومجدى عبد العاطى وعبد الظاهر السقا وغيرهم.

وحصل عدد كبير من المدربين مؤخرًا على رخصة التدريب A، وهم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

من ناحية أخرى، تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سداد قيمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد قرار المجلس بإقالته عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن وجود بند فى عقد البرتغالي روي فيتوريا يحرمه من الحصول على الشرط الجزائي بعد رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني عقب الخروج المبكر من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيتوريا وجهازه المعاون كانوا يتقاضون 185 ألف دولار شهريا وليس 240 ألفا كما كان يتردد.

وأضاف مسئولو الجبلابة أن هناك بنداً فى عقد فيتوريا سوف يساعدنا فى عدم حصوله على الشرط الجزائي، وأن الأمر ربما يتم تصعيده للمحكمة الرياضية للبت فيه وفقا لبنود العقد.