موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه إنظار عشاق الرياضة المصرية مساء اليوم الجمعة إلى صالة حسن مصطفى المغطاة لمتابعة المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك في ثاني مباريات نهائي دوري الطائرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بالمباراة لغستعادة اللقب الغائب منذ موسمين، بعد فوزه في أولى المباريات بنتيجة 3-0.

في المقابل يامل الزمالك في العودة لصراعة التتويج باللقب للموسم الثالث وتحقيق الفوز في لقاء الليلة، ثم خوض مباراة فاصلة لحسم اللقب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري الطائرة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الطائرة بين الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة عبر قناة اون تايم سبورتس 2.