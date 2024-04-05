تغيير جديد في جهاز بايرن ميونخ الفني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في المواسم الـ11 الأخيرة، اليوم الجمعة، انفصاله بالتراضي عن ماركوس نيبي المدير التقني للنادي بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.

واستهل نيبي 37 عاما عمله مع بايرن عام 2014، قادما من باير ليفركوزن، حيث بدأ ككشاف للفريق، قبل أن يشغل منصب المدير التقني منذ عام 2021، غير أن بايرن قام بتغيير هيكله الإداري في الفترة الأخيرة، حيث تم تعيين كريستوف فرويند مديرا رياضيا للنادي، وتولى ماكس إيبرل، عضوية مجلس الإدارة للرياضة.

وتوج بايرن بتسعة ألقاب في الدوري الألماني خلال فترة نيبي بالنادي، كما حصل على 6 كؤوس سوبر محلي و3 ألقاب في كأس ألمانيا.

ونال بايرن مع نيبي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عام 2020، الذي شهد أيضا فوز الفريق البافاري بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال جان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن "أود أن أشكر ماركو نيبي على هذا التعاون الطويل. لقد احتفلنا بالعديد من النجاحات خلال هذه الفترة، وتحت قيادته اكتشفنا مواهب متميزة مثل ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا، اللذين نضجا بالفعل ليصبحا لاعبين من الطراز العالمي في بايرن".

أوضح دريسن "لقد كان نيبي عنصرا هاما في عملية التخطيط للفريق، وكذلك ساهم في إتمام العديد من انتقالات اللاعبين. نتمنى لماركو نيبي كل التوفيق في المستقبل".

من جانبه، صرح نيبي "أود أن أشكر نادي بايرن ميونخ على الثقة والدعم، وقبل كل شيء، الفرصة التي أتيحت لي هنا. لقد كان وقتا مليئا بالتحديات والإثارة والنجاح، وكان التتويج بالثلاثية عام 2020 هي أبرز ما في الأمر".

أضاف نيبي "أتمنى لنادي بايرن ميونخ وجماهيره الرائعة أقصى قدر من النجاح في المستقبل. سيظل هذا النادي جزءا من تاريخي وأنا فخور بذلك".