الوداد المغربي يعلن عن اسم مدربه الجديد

أفادت تقارير صحفية، عن استقرار نادي الوداد، على التعاقد مع مدير فني جديد لتولي قيادة الفريق، خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

وكان نادي الوداد، قد ودع مسابقة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات وهذا لأول مرة منذ 8 سنوات كان يتواجد فيها في الأدوار النهائية.

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وبحسب ما ذكره موقع “le369 سبور” المغربي، فإن مصدر مقرب من إدارة نادي الوداد، كشفت أن عبد المجيد البرناكي، رئيس الفريق، أنهى الاجراءات الادارية وتعاقد بشكل رسمي مع عزيز بنعسكر لتولي قيادة الفريق.

وأضاف الموقع المغربي، أن العقد الذي وقع عليه رئيس الوداد الرياضي، مع المدرب بنعسكر، يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الجاري، مع إمكانية الاحتفاظ به مديرا تقنيا بداية من الموسم المقبل.

وأشار موقع “le369 سبور” إلى أن بن عسكر ثالث مدرب يعتلي العارضة التقنية للوداد الرياضي هذا الموسم، بعد كل من التونسي فوزي البنزرتي، ولاطار المغربي الشاب، عادل رمزي .

الجدير بالذكر أن الوداد الرياضي، كان قد خرج من سباق المنافسة على الألقاب هذا الموسم، بعد أن ودع كل من مسابقة دوري أبطال افريقيا، وكأس العرش، بالإضافة لخسارة كل حظوظه في البطولة الوطنية الإحترافية.