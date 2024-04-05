7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يعد أحمد سيد زيزو بترضيته مالياً لتمديد عقده،11 لاعب يسجلون غيابا عن الأهلى أمام سيمبا الليلة بقيادة وسام أبو على.

الزمالك يعد أحمد سيد زيزو بترضيته مالياً لتمديد عقده

وعد مسئولو نادى الزمالك أحمد سيد "زيزو" نجم القلعة البيضاء، بترضيته مالياً لتمديد عقده مع الفريق الذى ينتهى آخر الموسم المقبل، حيث يصبح من حق اللاعب التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل 2025 وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.

11 لاعب يسجلون غيابا عن الأهلى أمام سيمبا الليلة بقيادة وسام أبو على

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى.

جوميز وزيزو وشيكا والمثلوثى والجزيرى فى جنازة محمد مدحت المعد البدنى للزمالك

تواجد جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، واللاعبون حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ومحمد عواد وشيكابالا وعمر جابر وسيف الجزيرى والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى في جنازة محمد مدحت المعد البدني للزمالك الذى توفى مساء أمس الخميس.

المصرى يحتج على الأخطاء التحكيمية فى مباراة الاتحاد

أصدر نادى المصرى بيانا رسميًا يحتج من خلاله على الأداء التحكيمي، للحكم عبد العزيز السيد، والذي أدار مباراة الفريق البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري بالدوري، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جوميز يبقى على محمد عواد فى حراسة المرمى أمام مودرن فيوتشر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى القلعة البيضاء فى مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد الشرطة يستضيف نهائيات كأس سيدات الطائرة.. والرجال فى العاصمة الإدارية

أعلن حسن عابد المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة إتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 ،حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع وادى دجلة.

جوميز يطالب بسرعة تجهيز أوباما لمباراة القمة أمام الأهلى

طالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز، بتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى والمقرر لها يوم الإثنين 15 أبريل الجارى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.