شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile قبل مباراة بيراميدز والطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل مواجهة بيراميدزو طلائع الجيش فى ختام منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم الجمعة في العاشرة مساءاً على ستاد الدفاع الجوي برصيد 10 أهداف.

وجاء جدول ترتيب الهدافين كالتالى:



هدافو الدورى

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين

ويتصارع 3 فرق للهروب من منطقة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يتذيل فريق الداخلية الجدول برصيد 10 نقاط، وفي المركز الـ 17 يأتي المقاولون العرب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.