شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 _ 4 _ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 _ 4 _ 2024 العديد من الاخبار المهمة، وأبرزها إمام عاشور: طلبت العودة للزمالك قالولي خلص نفسك ومترددتش لما الأهلى فاوضني

إمام عاشور: طلبت العودة للزمالك قالولي خلص نفسك ومترددتش لما الأهلى فاوضني

كشف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن أسباب عدم عودته لفريقه السابق الزمالك عقب قرار رحيله عن ميتيلاند الدنماركي بعد تجربة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للأهلي مطلع الموسم الجاري فى صفقة مدوية.

اتحاد الكرة يرشح محمد شوقي وسيد معوض لفترة معايشة خارجية

يسعى اتحاد الكرة، لتجهيز فترة معايشة لعدد من المدربين المصريين في الخارج في إطار خطته لرفع كفاءة المدربين وصقلهم ومن المقرر أن يبدأ مجلس الجبلاية بالثنائى محمد شوقي وسيد معوض، على أن يتم توفير معايشات لباقى المدربين ومنهم وائل رياض شيتوس ومجدى عبد العاطى وعبد الظاهر السقا وغيرهم.

رابطة الأندية تعرض تصور الدورى الجديد على المنتخب

تعرض رابطة الأندية خلال الفترة المقبلة، على حسام وإبراهيم حسن، التصور الذى أعدته الرابطة لشكل الدورى فى الموسم المقبل، فى إطار السعى لحل أزمة المواسم المتلاحمة فى الدورى والتى تعدد انتظام المسابقة فى كل موسم.

جوميز وزيزو وشيكا والمثلوثى والجزيرى فى جنازة محمد مدحت المعد البدنى للزمالك

تواجد جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، واللاعبون حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ومحمد عواد وشيكابالا وعمر جابر وسيف الجزيرى والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى في جنازة محمد مدحت المعد البدني للزمالك الذى توفى مساء أمس الخميس.

محمد فاروق: نرفض اعتزال إبراهيم نور الدين نهاية الموسم

شدد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على رفض اللجنة اعتزال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى نهاية الموسم الجاري.

المصري يفتقد خدمات صلاح محسن وكريم العراقي أمام مودرن فيوتشر

تأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام فيوتشر، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري باستاد برج العرب، وهى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

مروان محسن ينعي والده عبر إنستجرام

نعى مروان محسن، مهاجم مودرن فيوتشر، والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".