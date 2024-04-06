شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. سر تسمية لبنان بـ"الأرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوماً فى شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة لقراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب لبنان يشتهر بلقب الأرز نسبة لشجرة الأرز المعمرة، التى تعد رمزاً وطنياً مهماً للبنان وتظهر على علم البلاد.