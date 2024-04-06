شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتى الأهلى أمام المصرى وسيراميكا بعد تأهله لنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجلت مباراتا النادى الأهلى مع المصرى البورسعيدى وسيراميكا فى مسابقة الدورى المصرى، اللتين كان مقررا لهما 19 و23 أبريل الجارى على التوالي، وذلك عقب صعود الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي أحد يومي الجمعة أو السبت 19 أو 20 أبريل مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، كما ستكون مباراة إياب نصف النهائي يوم السبت 27 أبريل بالقاهرة.

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب أفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.



يستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.