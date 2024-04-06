شكرا لقرائتكم خبر عن نهائيات كأس مصر لـ رجال وسيدات الطائرة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عابد، المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة، إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2023 / 2024 المقرر إقامتها على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة يومى 12، 13 أبريل بدون جمهور، حيث يلتقى فى نصف النهائى الزمالك مع الشمس والأهلى مع وادى دجلة.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت لقاء فاصل لتحديد بطل دورى سيدات الكرة الطائرة بين الأهلى و الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى على صعيد الرجال فى الحادية عشر مسار اليوم فى ثان جولات نهائى بلاى أوف النهائى.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.