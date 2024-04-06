صلاح: لاعبو ليفربول يشعرون بالتوتر.. وهذه طريقتي للتعامل مع الضغوط

كشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن طريقته في التعامل مع الضغوط التي يواجهها مع فريقه بكثرة المباريات التي يخوضها مع الريدز في مختلف البطولات.

وقال صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: “الجميع في ليفربول يشعر بالتوتر من المنافسة في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي”.

اقرأ أيضًا: محمد صلاح يختار أفضل لاعب في التاريخ

وأضاف: “ما أفعله هو أنني عندما أستيقظ أجلس على حافة السرير أو الكرسي بشكل مستقيم وظهري مستقيم، وأغمض عيني وأتخيل ما أريد تحقيقه، وكيف أريد أن أرى نفسي”.

وتابع: “الجميع في ليفربول مضغوظ ويشعر بالتوتر، ولكن أهم شيء هو كيفية التحكم في عواطفك من أجل التعامل مع تلك الضغوط وحصد الألقاب بعد ذلك”.

واختتم: “المشكلة الرئيسية لنا كلاعبين أننا نحاول فقط الهروب من هذه المشاعر وتلك الضغوط، كما أننا نريد أن نشعر أنها ليست حقيقة، ولكن في نهاية اليوم إذا قبلتها وأعجبت بها وتعاملت معها بأفضل طريقة ممكنة، هذه هي الطريقة التي ستتعامل بها مع هذا الموقف”.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.