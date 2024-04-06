شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتدرب مرتين ويواجه الداخلية ودياً قبل إجازة العيد استعداداً للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، تدريباته اليوم السبت دون راحة بعد التعادل السلبى أمس مع بيراميدز فى الدوري.

وقرر بسيونى خوض الطلائع تدريباته اليوم وغداً دون راحة ثم يلاقى الداخلية ودياً مساء الاثنين المقبل، على أن يحصل الفريق على إجازة الثلاثاء والأربعاء تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً تعادل سلبياً مع بيراميدز.