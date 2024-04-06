قرار مثير من كولر في الاهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره إنبي بعد غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر على إجراء خمسة تغييرات في تشكيل الفريق في مواجهة إنبي القادمة، بسبب الإصابات ولرغبته في منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرينن وتجهيز الآخرين لمباراة الزمالك في الدوري.

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وقرر كولر الدفع بالثنائي كريم الدبيس بدلًا من علي معلول المصاب، على أن يدفع بأكرم توفيق بدلًا من محمد هاني لرغبته في إراحته قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

كما يدفع كولر بكهربا في تشكيل الاهلي الأساسي على حساب الفرنسي أنتوني موديست، ويدفع ببيرسي تاو في مركز الجناح بدلًا من حسين الشحات المصاب، فيما يدفع بمحمد مجدي قفشة في وسط الملعب على حساب عمرو السولية.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره إنبي يوم 7 إبريل الجاري في الدوري المصري، على أن يواجه زد يوم 11 إبريل، ثم يلتقي الزمالك يوم 15 إبريل الجاري.

وكان الاهلي قد حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، ضمن مبارتي نصف ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.