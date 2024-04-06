الاهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة إنبي

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، علي إعادة وسام أبو علي مهاجم الفريق للقائمة أمام إنبي بعد غد الاثنين.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره إنبي يعد غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية أن وسام أبو علي جاهز للعودة إلي حسابات الجهاز الفني ولكنه فضل عدم التعجل في ضمه أمس أمام سيمبا التنزاني من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وتمكن أبناء القلعة الحمراء من الفوز على فريق سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويراقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة بيترو أتلتيكو ومازيمبي الليلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي الفائز منهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 أبريل الحالي.