5 نجوم في الزمالك خارج الخدمة قبل مواجهة فيوتشر بـ الكونفيدرالية الإفريقية

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق فيوتشر في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب فيوتشر بهدفين لهدف، أحرزهما المثلوثي وأحمد سيد زيزو، حيث يكفي الأبيض التعادل في مباراة الغد لحسم التأهل لدور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويغيب عن نادي الزمالك خمس لاعبين في مباراة فيوتشر المقرر لها غدًا، وهم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض وذلك بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة، كما يغيب يوسف أوباما بسبب إجراءه عملية جراحية في الفك.

ويغيب الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على لاعبي الفريق الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم في ظل المنافسة الصعبة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة.