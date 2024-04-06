مصدر يكشف لـ"الخليج 365" موقف حسين الشحات من مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، آخر تفاصيل الحالة الصحية لـ حسين الشحات لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء أمس، وموقفه من مباراة الزمالك في الدوري المصري.

وقال المصدر: "حسين الشحات خضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة بأحد المستشفيات في الدقي، قبل ظهر اليوم، ويشير الفحص المبدئي إلى أنه يوجد شرخ ولكن الأشعة الجديدة ستحسم الموقف النهائي".

وأضاف: "الشحات حاليا موجود في المستشفى تحت ملاحظة طبية دقيقة وسيغيب فترة لن تقل عن أسبوعين بشكل مبدئي وبالتالي هو خارج الحسابات الفنية ضد إنبي وزد الزمالك في الدوري المصري، والجهاز الطبي مع اللاعب في المستشفى".

واختتم: "خالد بيبو مدير الكرة حرص على زيارة الشحات بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، الذي يتابع الحالة الصحية أول بأول، واللاعب سيغادر المستشفى خلال ساعات، لكنه سيحصل على راحة سلبية ثم يتم تحديد البرنامج التأهيلي والذي سيكون بقناع للوجه".

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