شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وسام أبو علي من المشاركة فى مباريات الأهلي المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، لمباريات الفريق المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وحرمته من المبارايات الماضية.

وشارك وسام أبو علي فى تدريبات الأهلي لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل مباراة سيمبا التنزاني أمس، الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فضّل عدم التسرّع فى الدفع به فى المباريات واستبعد اللاعب من مباراة سيمبا أمس.

وبات وسام جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة مع الأهلي من الناحية الطبية، ولكن تبقى مشاركته في "يد" مارسيل كولر، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن العودة أصبحت قريبة للغاية.

الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا أمس بثنائية نظيفة حيث كان قد فاز في لقاء الذها بتنزانيا الجمعة قبل الماضية بهدف نظيف.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.