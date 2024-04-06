شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 أبريل 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الإصابة تُهدد بغياب الشحات عن الأهلي في القمة وصدام نصف نهائي أفريقيا، رمضان صبحى يتواصل مع محامٍ متخصص استعدادا لجلسة الاستماع فى أزمة المنشطات .

رمضان صبحى يتواصل مع محامٍ متخصص استعدادا لجلسة الاستماع فى أزمة المنشطات

تواصل رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، مع محامٍ متخصصٍ فى حالات الكشف عن المنشطات استعداداً لجلسة الاستماع التى تحددها لجنة المنشطات، وذلك بواسطة شريف إكرامى شقيق زوجته وحارس مرمى بيراميدز، الذى مر بتجربة سابقة وتعرض للإيقاف لمدة 60 يومًا خلال وقت سابق قبل أن تثبت براءته.

الإصابة تُهدد بغياب الشحات عن الأهلي في القمة وصدام نصف نهائي أفريقيا

يواجه حسين الشحات لاعب الأهلي شبح الغياب عن فريقه حتى نهاية أبريل الجاري بما يعني غيابه عن أكثر من مباراة قادمة للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيمبا مساء أمس، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة ليتأهل الأحمر لنصف نهائي البطولة.

محمد معروف يقترب من إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

اقترب الحكم الدولى محمد معروف من إدارة مباراة قمة الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 15 أبريل الجارى، فى ظل قرار اتحاد الكرة باسناد المباراة لطاقم تحكيم مصرى.

كولر يعيد القندوسى لقائمة الأهلي نهاية الموسم بعد "غربلة" الأجانب

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلي سيراميكا لنهاية الموسم الحالي، وأخطر كولر إدارة الأهلي برغبته فى استعادة اللاعب في نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط وسط الفريق.

تأجيل مباراتى الأهلى أمام المصرى وسيراميكا بعد تأهله لنصف نهائى أفريقيا

تأجلت مباراتا النادى الأهلى مع المصرى البورسعيدى وسيراميكا فى مسابقة الدورى المصرى، اللتين كان مقررا لهما 19 و23 أبريل الجارى على التوالي، وذلك عقب صعود الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

منتخب السلة يهزم اليابان ويحقق المركز السابع فىALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT

حقق منتخب كرة السلة تحت 18 سنة الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 74 / 62 ، ليحقق المركز السابع فى بطولة ALBERT SCHWEITZER TOURNAMENT بألمانيا، محققاً إنجازا تاريخيا بالفوز فى ثلاث مباريات بالبطولة أمام ألمانيا والصين واليابان.

علاء ميهوب وهيثم عرابي وهشام محمد في جنازة والد مروان محسن

حضر محمد فاروق، لاعب مودرن فيوتشر، وعلاء ميهوب مدير الكرة بالنادي، وهشام محمد لاعب الإسماعيلي وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة على محسن ثروت والد مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر.