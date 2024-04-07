الامارات | صلاح يمارس 3 هوايات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم المصري محمد صلاح عن الأساليب التي يتبعها لتعزيز قدراته الفكرية في وقت فراغه بعيداً عن المستطيل الأخضر، من أجل بلوغ أفضل مستوياته والوصول إلى القمة مع ليفربول.

وقال صلاح لشبكة «إسبن» إنه يمارس ثلاث هوايات في وقت فراغه، وهي الشطرنج، واليوغا، والتأمل.

وأضاف: «أحاول تطوير الأشياء التي تبدو صغيرة، ليس فقط من خلال كرة القدم، ولكن أيضاً من خلال التفكير كشخص. الأمر هكذا.. عندما أفكر في الأمر، أقوم بهذه الأنشطة لأكون أفضل نسخة لي في كرة القدم. ولكن كإنسان، أنا أيضاً بحاجة إلى التطور».