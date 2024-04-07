شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 40 متراً طول ملعب كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

لعبة كرة اليد من الألعاب الشعبية التى تحظى باهتمام جماهيرى بعد كرة القدم، ويتم ممارستها عن طريق فريقين، يضم كل منهما 14 لاعبا 7 أساسيين ومثلهم احتياطيين.

تحتاج ممارسة كرة اليد إلى ملعب ذات مواصفات خاصة، يبلغ طوله 40 مترا، أما العرض 20 مترا، ويوجد فى الملعب مرميان يحاط كل منهما بمساحة شبه دائرية تعرف بمنطقة المرمى، ويتم تحديدها بخط يبعد 6 أمتار عن المرمى، والتى يبلغ عرضها 3 أمتار وارتفاعها متران فقط.

كما يعد الحد الأدنى لارتفاع السقف فى الصالات المخصصة لممارسة لعبة كرة اليد لا يقل عن 15 مترا.