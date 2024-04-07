الامارات | "الذئاب" يحسم "ديربي" روما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز روما على ضيفه لاتسيو 1-0، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

نجح روما في حسم "ديربي" العاصمة لصالحه، بهدف سجله مدافعه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 42.

ورفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، والذي يلعب الأحد مع فروسينوني.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع.