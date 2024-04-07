الامارات | باير ليفركوزن يقترب من لقب الدوري الألماني.. وخسارة مذلة لبايرن ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني، بالفوز على يونيون برلين 1-0، في إطار الجولة 28 من البطولة.

سجل هدف الفوز لباير ليفركوزن لاعب الوسط فلوريان فيرتز (ق81).

وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 76 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز 12.

من جهته أهدر بايرن ميونيخ تقدمه بهدفين، ليتعرض لخسارة مذلة 2-3 أمام مستضيفه هايدنهايم، مما قضى على آمال "البافاري" الضعيفة في الفوز بلقب الدوري الألماني، قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

أكمل تيم كليندينست عودة لا تُنسى لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، ليترك بايرن ميونخ متراجعاً بفارق 16 نقطة خلف المتصدر باير ليفركوزن، الذي يمكنه حسم لقبه الأول خلال جولة الأسبوع المقبل.

وبدا أن الفريق "البافاري" الذي سيواجه آرسنال الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في طريقه لتحقيق فوز مريح بعد أهداف الشوط الأول من هاري كين وسيرج غنابري، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين في دقيقتين من كيفن سيسا وكليندينست، ليصيبوا فريق المدرب توماس توخيل بالذهول.

وضمن كليندينست بعد ذلك النقاط الثلاث، وتلقى بايرن للخسارة الثانية توالياً في الدوري.

ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 60 نقطة مقابل 76 نقطة جمعها باير ليفركوزن.

ويحتل هايدنهايم المركز العاشر برصيد 33 نقطة.