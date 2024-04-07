أرقام محمد صلاح أمام ضحيته المفضلة مانشستر يونايتد

يخوض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مواجهة جديدة أمام ضحيته المفضلة مانشستر يونايتد، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضد نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق الريدز ضيفًا على حساب اليونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 46 نقطة.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

ويعد مانشستر يونايتد، أحد ضحايا محمد صلاح، المفضلين في إنجلترا، حيث لعب أمامهم في 14 مباراة بواقع واحدة مع تشيلسي و13 مع ليفربول.

وسجل محمد صلاح، 13 هدفًا في شباك اليونايتد، كما صنع 4 آخرين، وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 آخرين، وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات.