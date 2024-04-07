شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يخضع لفحوصات على الكلى لتحديد موعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة على الكلى، وطبقاً لنتائج الفحوصات من المقرر أن يحدد الأطباء موعد مغادرة اللاعب من للمستشفى، والعودة إلى منزله عقب الاطمئنان على وظائف الكلى بشكل كامل.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت أشراف طبيب متخصص، وبات اللاعب قريباً من مغادرة المستشفى، وكان أحمد رفعت قد غادر قبل أيام، العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء فى إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته

وكشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عودة أحمد رفعت إلى منزله باتت قريبة، موضحاً أن اللاعب بعد عودته إلى منزله ستكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة سبب ما حدث مع أحمد رفعت، ولكن ذلك سيكون بعد التأكد من أن الكلى سليمة تماماً.

وكان عدد من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية.