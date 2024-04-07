شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أفشة لتشكيل الأهلي أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريقه فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى المقبلة فى الدوري.

وشارك أفشة بديلا فى مباراة سيمبا التنزانى الأخيرة بدوري الأبطال والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، وظهر اللاعب بشكل متميز.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات أفشة الهجومية لتحقيق الانتصار على إنبى بعد الخسارة من البنك الأهلى فى الجولة الماضية من الدوري.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.