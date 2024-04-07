شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثر من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها خضوع حسين الشحات لجراحة عاجلة اليوم، والوقوف دقيقة حدادا على روح المعد البدنى للزمالك في مباراة الفريق أمام فيوتشر.

حسين الشحات يجري جراحة عاجلة فى الوجه اليوم بعد إصابته فى مباراة سيمبا

يجري حسين الشحات، نجم النادى الاهلى، صباح اليوم الأحد، عملية جراحية في الوجه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سيمبا التنزاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك فى مواجهة صعبة أمام مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائي الكونفدرالية

مع دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة.



ميكالى يفاضل بين الأرجنتين وباراجواى وأوكرانيا لوديتى المنتخب الأولمبى فى يونيو

يفاضل روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بين 3 عروض لخوض مباراتين وديتين فى شهر يونيو المقبل استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.



جلسة أخيرة تحسم مصير على معلول فى الأهلي.. اقرأ التفاصيل

يعقد مسئولو النادى الاهلى، خلال الساعات القادمة، جلسة أخيرة مع التونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر لحسم مصيره بشكل نهائي، بعدما بات استمرار النجم الكبير فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلاً انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالى وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.



اتحاد الكرة يطبق الكشف الطبى على الناشئين للحد من ظاهرة تزوير الأعمار

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تطبيق الكشف الطبى الخاص بمعرفة السن الحقيقى للاعبين فى مسابقات قطاع الناشئين، على أن يتم توقيع عقوبات قاسية تصل إلى الشطب على اللاعبين الذين يثبت تزوير أعمارهم للحد من انتشار تلك الظاهرة فى الملاعب المصرية.

دقيقة حدادا على روح المعد البدنى للزمالك قبل مواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية

قرر مسئولو الزمالك الوقوف دقيقة حدادا على روح محمد مدحت المعد البدنى للفريق، والذى توفى الخميس الماضى خلال توجهه إلى تدريب الفريق، خلال مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية .



اتحاد الكرة يكلف أبو الوفا برئاسة بعثة منتخب الصالات فى المغرب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف محمد أبو الوفا، عضو المجلس والمشرف على منتخب الصالات، بتولي رئاسة بعثة منتخب كرة الصالات فى المغرب، حيث يخوض فراعنة الصالات بطولة أمم أفريقيا.