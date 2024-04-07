بطولة فرنسا: المغربي ريتشاردسون ينسج مسيرة كروية على ايقاع عمالقة السلة

الرياص - اسماء السيد - باريس: بدلاً من السير على خطى والده لاعب فريق "كل النجوم" أربع مرات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فضّل أمير ريتشاردسون كرة القدم، حيث بدأ بنسج مسيرة أوصلته إلى الدوري الفرنسي واختيار تمثيل منتخب المغرب.

بعد أن أعاره رينس الموسم الماضي إلى لوهافر، حيث خاض 34 مباراة مسجلاً ثلاثة أهداف محرزاً لقب دوري الدرجة الثانية، عاد أمير إلى الفريق الذي يحتل مركزاً في وسط ترتيب "ليغ 1".

حمل ألوانه في موسمه الأول ضمن الدرجة الاولى في 21 مباراة، فسجّل حتى الآن ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

قال مدرّبه البلجيكي الشاب ويل ستيل مطلع الموسم "تابعناه عن قرب الموسم الماضي، وكنا نعرف ماذا ينتظرنا. لم يخيّب أملنا لكننا لم نستقدمه ليكون فوراً لاعباً أساسياً بدون منازع".

من خلال النظر إلى بنيته الجسدية الضخمة (1.95 م)، يبدو طبيعياً ان يكون والده لاعب كرة سلة.

لكن مايكل راي ريتشاردسون (68 عاماً) لم يكن لاعباً عادياً في دوري "أن بي ايه".

حمل ألوان نيويورك نيكس، غولدن ستايت ووريرز ونيوجيرزي نتس، وخاض في تلك الفترة مباراة كل النجوم (أول ستار) أربع مرات بين 1980 و1985. كان أيضاً أفضل سارق كرات في الدوري ثلاث مرات وافضل ممرّر في موسم 1980.

قدماه أفضل من يديه

يروي والده الذي أوقِف عن اللعب مدى الحياة في "أن بي ايه" لمخالفة قواعد المنشطات ثلاث مرات، ما أجبره على الانتقال إلى أوروبا، قبل أن يسمح له باللعب مجدداً في الدوري الأميركي "بسرعة، تبيّن انه أفضل بقدميه من يديه!".

وُلد مايكل أمير جونيور عام 2002 لوالدة فرنسية مغربية في مدينة نيس جنوب فرنسا، حيث كان والده ينهي مسيرته الاحترافية كلاعب بعمر السادسة والاربعين بعد أن أحرز لقب الدوري عام 1995 مع أنتيب.

حثّت الوالدة أمير على ممارسة كرة القدم. قال اللاعب الفارع الطول "أحببت ذلك فوراً، وبما انني كنت أملك إمكانات عادية لم أتردد بشأن كرة السلة".

تابع اللاعب الذي يشبه ببنيته الجسدية الهولندي كودي خاكبو لاعب وسط ليفربول الإنكليزي "ساعدني والدي كثيراً، ذهنياً، لأنه يعرف المهنة الرياضية على المستوى العالي. هذا عامل مساعد".

علّق مدربه البلجيكي ستيل مطلع الموسم، مازحاً حيال طوله الفارع "في الوقت الحالي يبدو مثل حبة بطاطا مقلية طويلة وطريّة قليلاً. يجب أن يطوّر قوّته البدنية وهو يدرك ذلك. يتميّز من الناحية التقنية، نوعية التمرير والحركة الأولى".

بعد مروحة واسعة من الخيارات الدولية، حيث كان بمقدوره تمثيل منتخبات فرنسا، الولايات المتحدة والمغرب، اختار الاخير واحرز معه كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة الصيف الماضي في المغرب.

استهلّ اللاعب الذي حمل سابقاً الوان منتخب فرنسا تحت 20 سنة، مشواره مع منتخب "أسود الأطلس" في أيلول (سبتمبر) الماضي وشارك حتى الآن ثلاث مرات في تشكيلة المدرب وليد ركراكي التي تخوض العام المقبل كأس أمم إفريقيا للكبار على أرضها.