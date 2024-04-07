يورجن كلوب: لا نشعر بأي ضغوطات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قبل إنطلاق مباراته أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عن الضغوطات التي يواجها الريدز.



قال كلوب في تصريحات قبل بداية مباراة مانشستر يونايتد: الضغط بعد مباريات مانشستر سيتي وآرسنال؟

لا أشعر بالضغط، نحن لا نثير ضجة على أي شيء، لا نشاهد مباريات المنافسين معًا، لا علاقة لنا، علينا أن نلعب المباراة على أية حال.

وتابع: سمعت أسطورة تقول، عليك أن تلعب على قدر المناسبة، وعليك أن تفهم ذلك، وأنا أعلم ذلك.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة)، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.