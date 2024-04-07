شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجدد عقد محمد عمار حتى صيف 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تجديد عقد محمد عمار مدافع الدراويش لمدة 3 مواسم لينتهي عقده في صيف 2027 بعد ظهوره بشكل مميز في الفترة الأخيرة وأصبح أحد أعمدة الفريق.

ووقع محمد عمار عقدا جديدا يمتد حتى نهاية موسم 2026 / 2027، ليحصن النادى واحدا من أبرز المدافعين في مسابقة الدوري حتى 2027.

ومن جهة أخرى، يحرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات.



وبدأ الدراويش أمس، السبت، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر، والمقرر لها الأحد 14 أبريل الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.