سون على رأس تشكيل توتنهام أمام لوتون تاون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل مواجهة نوتينجهام فورست الرسمي، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام نوتينجهام، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساءًا.

تشكيل توتنهام أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار- بيسوما- جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سوني هيونج مين- برينان جونسون- تيمو فيرنر.

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة من 31 مباراة، بينما يأتي نوتينجهام في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.