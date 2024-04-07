قرار مفاجئ من جالاردو قبل لقاء الاتحاد والوحدة

اتخذ مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة الوحدة، في كأس السوبر.

ويواجه الاتحاد نظيره الوحدة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، غدًا الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الوحدة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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وقرر جالاردو، اصطحاب الرباعي، حامد الغامدي، ومارسيلو جروهي، ومهند الشنقيطي، وسعد الموسى، مع بعثة العميد إلى أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الوحدة، ولكن مشاركتهم ليست مؤكدة حتى الآن.

وتلعب مباريات بطولة كأس السوبر السعودي في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.