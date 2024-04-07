شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 4 / 2024 العديد من الأخبار الرياضية، منها استبعاد شيكابالا من مباراة الزمالك وفيوتشر، واستدعاء محمد عاطف وحسين الشحات يغيب 5 مباريات عن الأهلي بسبب الإصابة.

دريمز يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وفيوتشر

خطف فريق دريمز الغانى تذكرة الصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع الملعب المالى بهدف لمثله مستفيدًا من الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وذلك في إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

كولر يفاضل بين موديست ووسام أبو على لقيادة هجوم الأهلى أمام إنبى

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى الفرنسى أنتونى موديست والفلسطينى وسام أبو على لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.



استبعاد شيكابالا من مباراة الزمالك وفيوتشر واستدعاء محمد عاطف

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

صورة المعد البدنى الراحل تظهر على قمصان إحماء لاعبى الزمالك

يخوض لاعبو الزمالك تدريبات الإحماء قبل مواجهة مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية بقمصان عليها صورة محمد مدحت المعد البدنى للفريق الأبيض الذى وافته المنية الخميس الماضى بسبب أزمة صحية.

حسين الشحات يغيب 5 مباريات عن الأهلي بسبب الإصابة.. تعرف عليها

أصبح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.



الأهلي يتواصل مع سفير مصر فى الكونغو قبل مواجهة مازيمبى بدوري الأبطال

تواصل مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، مع سفير مصر فى الكونغو لبحث ترتيبات سفر بعثة فريق الكرة لمواجهة مازيمبي في نصف نهاي دوري أبطال أفريقيا.

بيرسى تاو يعود لتشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى بالدوري، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مباراة سيمبا التنزانى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا لإراحته فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منه المارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

جهاز الأهلى يبدأ إجراءات السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى فى دوري الأبطال

بدأ الجهاز الاداري للنادى الاهلى فى إنهاء اجراءات السفر للكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى بدوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي للبطولة في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

الإسماعيلي يجدد عقد محمد عمار حتى صيف 2027

أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تجديد عقد محمد عمار مدافع الدراويش لمدة 3 مواسم لينتهي عقده في صيف 2027 بعد ظهوره بشكل مميز في الفترة الأخيرة وأصبح أحد أعمدة الفريق.

كولر يفاضل بين أكرم توفيق وعمر كمال لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام إنبي

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بين الثنائى أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

أحمد رفعت يخضع لفحوصات على الكلى لتحديد موعد خروجه من المستشفى

يخضع أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لفحوصات طبية جديدة على الكلى، وطبقاً لنتائج الفحوصات من المقرر أن يحدد الأطباء موعد مغادرة اللاعب من للمستشفى، والعودة إلى منزله عقب الاطمئنان على وظائف الكلى بشكل كامل.