شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد محمد بيومى أمام مودرن فيوتشر للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، خدمات محمد بيومي لاعب وسط الدراويش، أمام مودرن فيوتشر فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات دورى Nile المقرر لها 14 أبريل الجاري.

ويغيب محمد بيومي عن الإسماعيلى؛ بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام سموحة في المباراة التي حقق فيها الدراويش الفوز بهدفين مقابل هدف، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى.

وينتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مواجهات قوية فى شهر أبريل الجارى، ضمن منافسات دورى nile، بعد الفوز المهم على سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الإسماعيلى 3 مباريات فقط فى شهر أبريل الجارى نستعرضها فى التقرير التالى:

الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر "الجولة العاشرة" استاد الإسماعيلية 14 أبريل

الإسماعيلى مع زد "الجولة الثامنة عشرة" استاد الإسماعيلية 18 أبريل

الاتحاد مع الإسماعيلى "الجولة التاسعة عشرة" استاد برج العرب 22 أبريل

وتقام الثلاث مباريات فى تمام السابعة مساء، والتى ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن تشهد جاهزية كل اللاعبين فى قائمة الإسماعيلى.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس السبت، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري.