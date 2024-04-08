شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 7 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 7 - 4 - 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

حسين الشحات يخضع لجراحة ناجحة بالوجه.. ومنحه راحة لمدة 5 أيام

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال.

كولر يفاضل بين موديست ووسام أبو على لقيادة هجوم الأهلى أمام إنبى

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى الفرنسى أنتونى موديست والفلسطينى وسام أبو على لاختيار أحدهما لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

حسين الشحات يغيب 5 مباريات عن الأهلي بسبب الإصابة.. تعرف عليها

أصبح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مُهدداً بالغياب عن الفريق فترة لا تقل عن 5 مباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

الأهلي يتواصل مع سفير مصر فى الكونغو قبل مواجهة مازيمبى بدوري الأبطال

تواصل مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، مع سفير مصر فى الكونغو لبحث ترتيبات سفر بعثة فريق الكرة لمواجهة مازيمبي في نصف نهاي دوري أبطال أفريقيا.

بيرسى تاو يعود لتشكيل الأهلى أمام إنبى فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى بالدوري، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مباراة سيمبا التنزانى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا لإراحته فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منه المارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

جهاز الأهلى يبدأ إجراءات السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى فى دوري الأبطال

بدأ الجهاز الاداري للنادى الاهلى فى إنهاء اجراءات السفر للكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى بدوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي للبطولة في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

كولر يعيد أفشة لتشكيل الأهلي أمام إنبى فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على الدفع بمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريقه فى التشكيل الأساسى لمباراة إنبى المقبلة فى الدوري.