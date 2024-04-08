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بعد التأهل.. تعرف على منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية منذ قليل، عقب فوزه على فيوتشر 3-2 بمجموعة المباراتين.

ومن جانب آخر، فاز فريق دريمز الغاني على الملعب المالي في ربع نهائي الكونفدرالية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، ليتأهل لدور الـ4.

وبهذه النتائج يواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 21 أبريل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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