بعد التأهل.. تعرف على منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية منذ قليل، عقب فوزه على فيوتشر 3-2 بمجموعة المباراتين.
ومن جانب آخر، فاز فريق دريمز الغاني على الملعب المالي في ربع نهائي الكونفدرالية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، ليتأهل لدور الـ4.
وبهذه النتائج يواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 21 أبريل.
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