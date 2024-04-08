ميدو: مجلس إدارة الزمالك نجح في السيطرة على جماهيره.. وهناك روابط قوية تجمعهم

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو التحية لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره على ما قدموه خلال مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، يتأهل الزمالك بنتيجة 3 -1.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أوجه التحية لمجلس إدارة الزمالك على سيطرتهم على رد فعل الجماهير داخل الملعب خلال مباراة فيوتشر".

أنا سعيد بتواجد تواصل بين رؤساء الروابط الجماهيرية ومجلس الإدارة وهذا ما يتواجد في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأكمل: "الجمهور شريحة كبيرة وله تأثير قوي داخلةالملعب وخارجه، وفب حال وجود العلاقة ليست جيدة بين الجمهور ومجلس الإدارة كان من الممكن أن تحدث مشاكل كبيرة".

واختتم: "جمهور الزمالك لم يخرج عن النص طوال أحدث المباراة، ولم يسمح لأي شخص بإحداث فوضى أو مشاكل قد ترى بشكل أخر".